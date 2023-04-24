Капличку передадуть на потреби українських військових

У понеділок, 24 квітня, на Львівщині припинили діяльність ще дві парафії УПЦ МП – у Бродах та Золочеві. Про це повідомив голова Золочівської районної ради Орест Кавецький.

«УПЦ МП завершила свою діяльність у м. Золочів. Храм-капличка буде передана нашим хлопцям з ТРО», – написав Орест Кавецький у Facebook і оприлюднив відео демонтажу каплички.

Орест Кавецький уточнив, що капличку перевезуть на базу тренування ТрО у Золочівському районі. «Завтра вже наш капелан буде українською мовою з нашими військовими молитися у ній», – прокоментував Орест Кавецький ZAXID.NET.

Нагадаємо, діяльність УПЦ МП у Золочівському районі заборонили ще у липні 2022 року, однак у цьому вагончику все одно збиралися віряни, хоча не мали документів і не були офіційно зареєстрованою громадою.

Згодом Орест Кавецький повідомив про ще один закритий храм ворожої парафії – у Бродах. Йдеться про храм cвященомученика Володимира, митрополита Київського і Галицького. Його двері закрили та опечатали. Зазначимо, що Бродівська міська рада ще рік тому заборонила діяльність УПЦ МП.

Орест Кавецький уточнив ZAXID.NET, що таке рішення прийняла районна і міська рада. За його словами, громада не має бажання переходити в ПЦУ. І поки не будуть впорядковані всі документи щодо переходу в ПЦУ, храм буде опечатаний.

Мер Бродів Анатолій Белей повідомив, що настоятеля церкви Ярослава Огерука ознайомили з рішенням сесії, і він погодився його виконувати.

24 квітня у Бродах опечатали храм УПЦ МП (фото Ореста Кавецького)

«Храм УПЦ МП у Бродах спорудили на землі, придбаній близько 10 років тому під будівництво житла. Окрім храму, там звели ще й будинок для священика. При реєстрації права власності жодним чином не відображено, що земля надається під обслуговування так званих культових споруд. Земля надана виключно для обслуговування житлового будинку. Тож майже 9 соток, про які йдеться, колись належали приватним особам. Пізніше власники їх передарували релігійній громаді Московського патріархату. Щоправда, будувати там щось, окрім житлової забудови, так і не дозволили», – повідомляє місцева ТРК «Броди».

Нагадаємо, нещодавно Львівська облрада надала перелік релігійних громад УПЦ МП, які досі діють на Львівщині.