Міністерство оборони Угорщини підтвердило, що бере участь у підготовці військових медиків з України. Про це повідомляє «Європейська правда».

В угорському оборонному відомстві наголосили, що «досі не підтримують жодних кроків, які ведуть до ескалації війни, але все ж беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях».

«Позиція Угорщини не змінилася: ми на боці миру і не підтримуємо жодних кроків, які ведуть до ескалації війни – саме тому ми не відправляємо в Україну ні зброї, ні солдатів. Тим не менш, як сусідня країна, в рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. В дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях», – заявили в міністерстві.

Заява була зроблена після того, як міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у понеділок заявив, що українські військові проходять підготовку в Угорщині.

«Угорці теж допомагають – те, що ви про це не знаєте, і те, що поширює пропаганда, що вони не допомагають, – це одне. Але чи знаєте ви, що на їхній території проходять підготовку українські солдати? Можливо, ви навіть не знаєте про це», – сказав Надь.

Як відомо, уряд Угорщини офіційно не пропускає через свою територію вантажі з озброєнням НАТО і є єдиною західною країною, яка не надсилає українцям жодної військової техніки, бо вважає, що це лише затягне війну. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у річницю російського вторгнення закликав до переговорів і заявив, що Москва не може перемогти.

Проте 23 лютого міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що працює над поїздкою прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва.