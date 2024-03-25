Чоловіків затримали, а організатора переправлення шукають

На кордоні з Румунією затримали чоловіків, які намагалися нелегально виїхати з країни. Це мешканці Львівської та Київської областей. Їм дистанційно допомагав місцевий житель, його особу встановлюють.

«Оперативники Чернівецького прикордонного загону зупинили неподалік кордону легкове авто, яким керував мешканець Чернівецької області. На ньому в бік суміжної держави також їхали двоє чоловіків, мешканці Львівської та Київської областей», – повідомили у західному управлінні ДПСУ.

Під час встановлення обставин з’ясувалося, що чоловіки заплатили по 7 тисяч євро за допомогу у втечі. Інструкції щодо незаконного перетину державного кордону чоловікам у месенджері надсилав місцевий житель.

На затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. А організатору переправлення загрожує відповідальність за статтею 332 ККУ. Його розшукують.