Україна евакуювала 176 людей з Тель-Авіва

21 червня, напередодні авіаударів США по ядерних об’єктах в Ірані, Україна здійснила евакуацію 176 людей – українців та громадян країн-партнерів – з території Ізраїлю. Про це повідомив у неділю, 22 червня, президент України Володимир Зеленський.

Президент розповів, що українські дипломати та співробітники Головного управління розвідки здійснили евакуацію громадян України та інших країн із зони небезпеки. Йдеться про евакуацію 176 людей, яких перевезли з території Ізраїлю в Єгипет.

«Серед людей, яких евакуювала Україна, зокрема громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США», – повідомив Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що триває евакуація українців та громадян інших країн з Ірану. Людей перевезуть на територію Азербайджану.

За словами Зеленського, він доручив МЗС України та ГУР «забезпечити всі можливості» для захисту українців на Близькому Сході та в країнах Перської затоки.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану, в результаті якої ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, а також науковців причетних до виробництва ядерної зброї. Іран також завдав ударів у відповідь, і вже майже тиждень країни обмінюються ракетними та дроновими ударами.

18 червня МЗС Польщі повідомило, що здійснило першу евакуацію людей з Ізраїлю – серед евакуйованих було кілька українців. Загалом на борту Польщі було близько 160 людей, серед них – діти менш як трьох років.

22 червня військово-повітряні сили США завдали ударів по іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для авіаударів по іранському підземному комплексу збагачення урану у Фордо, американці залучали стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit із високоточними бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (МOP). Також американці завдали ударів приблизно 30 крилатими ракетами BGM-109 Tomahawk з підводних човнів ВМС США.

Після атаки Іран завдав ударів балістичними ракетами по житловому кварталу в ізраїльському Тель-Авіві. Внаслідок обстрілу постраждали десятки людей.