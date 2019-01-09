Україна може вступити до НАТО одразу після Македонії, – посол

Україна має шанс вступити до НАТО після приєднання Македонії до Альянсу. Про це 8 січня глава місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

Він нагадав, що нещодавно розпочалися переговори щодо вступу до Альянсу 30-го члена – Македонії.

«Стати 30-м членом НАТО Україна вже не встигне, але, якщо ми будемо працювати, ми спокійно можемо стати 31-м або 32-м членом НАТО. Як ви знаєте, Альянс розглядає, крім Македонії, ще три країни, серед них Боснія і Герцеговина, Грузія та Україна, як ці країні готові і готуються стати членами Альянсу», - додав Пристайко.

Також Пристайко окреслив головні завдання України на поточний рік у процесі вступу в НАТО.

«Найбільш важливим завданням, я вважаю, залишається не тільки для України, а й для усіх її дипломатичних представництв, включно з цією місією, - це захист нашої держави у війні, яку ми ведемо, і від цього ми всі наші плани й ведемо. Що стосується захисту нашої держави - ми маємо зробити все необхідне, щоб наша армія стала спроможною відбити агресора, щоб наше суспільство було спроможним перемогти у гібридній війні», - заявив він.

Раніше в НАТО заявляли, що готові прийняти Македонію у свої ряди, за умвои затвердження двосторонньої угоди з Грецією щодо перейменування країни.