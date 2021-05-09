У неділю, 9 травня, Україна отримала ще 500 тис. доз китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку виготовляє компанія Sinovac Biotech. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

Загалом Україна в рамках контракту має отримати 1,913 млн доз цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже отримала (25 березня – 215 тис. доз, 30 квітня – 500 тис.).

Вводити цей препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а в березні «Лекхім» (компанія-посередник, яка доставляє вакцину і продає її в Україні) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%. Ще одне дослідження показало, що ефективність вакцини зростає після другої дози, тоді як після першої дози вакцина ефективна лише на 16%.

Головні переваги цієї вакцини – не потребує особливих умов для зберігання та порівняно недорога. За 1 млн 913 тис. 316 доз Україна сплатила 1 млрд грн – по 504 грн за кожну дозу.

Раніше повідомлялося, що вакциною CoronaVac щепитимуть здебільшого маломобільні групи населення та їхніх опікунів, спортсменів-олімпійців та освітян, задіяних у процесі підготовки до ЗНО.