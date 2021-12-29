У польовому госпіталі Role-2 можна стабілізувати та прооперувати поранених перед їх доставкою до лікарні

Німеччина передасть Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role-2. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Зі слів міністра, польовий шпиталь передадуть у 2022 році. Загалом з 2014 року україна отримала від Німеччини медичних матеріалів та обладнання на суму понад 13 млн євро, а за останні сім років у Німеччині пролікувалися 160 поранених українських військових.

На початку грудня 2021 року стало відомо, що Естонія також планує передати Україні польовий госпіталь Role-2.

Портал «Мілітарний» зазначає, що цей шпиталь складається із наметів, контейнерів, амбулаторного відділення, кількох палат, операційної, відділення інтенсивної терапії тощо. У ньому можна стабілізувати та прооперувати поранених перед їх доставкою до лікарні.