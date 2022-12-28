Українські фахівці проводять дослідження щодо розробки безпілотників, які матимуть можливість протистояти ударним дронам російських окупантів та збивати їх. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв’ю Associated Press.

Він розповів, що Україна вже придбала близько 1400 БпЛА, які призначені переважно для розвідки (зокрема Fly Eye), а тепер прагне наростити кількість бойових дронів, що зможуть атакувати безпілотники військ РФ.

«Наступний етап, коли ми вже більш-менш забезпечені розвідувальними безпілотниками, – це ударні безпілотники. Це як вибухові дрони, так і дрони, які летять на відстань від трьох до десяти кілометрів і вражають цілі», – пояснив Федоров.

Міністр переконаний, що в майбутньому українські бійці виконуватимуть більше завдань з використанням бойових дронів, однак не уточнив деталей.

«Ми говоримо про БпЛА, які ми розробляємо в Україні. У будь-якому разі, це буде наступний крок у розвитку технологій … Уже зараз можу сказати, що в лютому-березні ситуація з безпілотниками зміниться кардинально», – наголосив він.

Нагадаємо, що Іран досі відмовляється підтримати Росію в постачанні балістичних ракет, проте продав уже близько 1,7 тисячі безпілотників, якими РФ цілиться здебільшого по українських енергетичних об'єктах.