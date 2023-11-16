Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна почала серійне виробництво ударних дронів-камікадзе і «виробляє десятки вітчизняних “шахедів” на місяць». Заяву міністра на зібранні Європейської бізнес-асоціації цитує Forbes.

Камишін сказав, що зараз саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки України.

«Починаючи з того, що називають «українським “Шахедом”, ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри», – сказав Камишін.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна до кінця року збільшить виробництво дронів для армії у понад 120 разів. За його словами, БПЛА збирають та збиратимуть вітчизняні компанії, але компоненти до них є імпортні.

Водночас глава Мінцифри наголосив, що є серйозна проблема – це російський РЕБ, тому наші фахівці працюють над технологіями, які допоможуть подолати їх. Масштабування виробництва БПЛА без технологій протидії РЕБ не даватимуть результату, додав він.