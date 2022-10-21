Україна просить скерувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС
Уряд звернувся до ООН, ЄС та інших міжнародних організацій
Уряд звернувся до міжнародної спільноти та союзників, щоби організувати та скерувати на Каховську ГЕС міжнародну моніторингову місію. Під час засідання уряду в п’ятницю, 21 жовтня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що замінування дамби й агрегатів Каховської ГЕС росіянами може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів.
«Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, аби організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні спеціалісти разом з українським персоналом», – наголосив він.
Прем’єр-міністр вчергове закликав людей із окупованої Херсонщини та інших регіонів негайно виїжджати на підконтрольні Україні території.
«Уряд, місцева влада та міжнародні гуманітарні організації готові допомогти», – запевнив він.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Він заявив, що у випадку підриву постраждають сотні тисяч людей. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.