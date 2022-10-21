Росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС, у випадку підриву можуть постраждати сотні тисяч людей

Уряд звернувся до міжнародної спільноти та союзників, щоби організувати та скерувати на Каховську ГЕС міжнародну моніторингову місію. Під час засідання уряду в п’ятницю, 21 жовтня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що замінування дамби й агрегатів Каховської ГЕС росіянами може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів.

«Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, аби організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні спеціалісти разом з українським персоналом», – наголосив він.

Прем’єр-міністр вчергове закликав людей із окупованої Херсонщини та інших регіонів негайно виїжджати на підконтрольні Україні території.

«Уряд, місцева влада та міжнародні гуманітарні організації готові допомогти», – запевнив він.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Він заявив, що у випадку підриву постраждають сотні тисяч людей. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.