Українські "права" дійсні в Італії та підлягають обміну на італійські документи

Україна та Італія домовились про взаємне визнання водійських посвідчень. Обмін здійснюватиметься без необхідності проходження відповідного практичного та теоретичного іспитів. Відповідну угоду у четвер, 18 листопада, затвердив Кабмін.

Раніше дія угоди про взаємне визнання водійських посвідчень між Україною та Італією була призупинена з 1 червня 2021 року. Але 20 липня Кабінет Міністрів України та уряд Італійської Республіки підписали нову угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

За даними Головного сервісного центру МВС України, за період дії попередньої Угоди було отримано та опрацьовано понад 22 тисячі запитів щодо обміну національних посвідчень від громадян України в Італії. Нова Угода є редакцією попередньої, укладеної у 2015 році на п'ятирічний термін.

Фото: відповідність категорій ТЗ у водійських посвідченнях України та Італії / Авто24