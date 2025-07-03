Міністр оборони Рустем Умєров та СЕО компанії Swift Beat Ерік Шмідт підписують угоду щодо виробництва дронів

Міністерство оборони України й американська компанія Swift Beat, LLC підписали меморандум про масштабування виробництва безпілотних систем для України. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров в четвер, 3 липня.

«Візит у Данію починається з важливого кроку для нашого захисту. Є домовленість про українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів – це очевидний пріоритет. Підписано угоду із сильною американською компанією Swift Beat. І йдеться про сотні тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво наступного року», – розповів президент.

У межах домовленостей Україна отримає дрони-перехоплювачі для знищення ворожих безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки й коригування вогню, а також ударні далекобійні дрони.

В Офісі президента повідомили, що також планується розробка нових інноваційних рішень – це перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

Меморандум передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, «на спеціальних умовах за собівартістю виробництва».

Swift Beat, LLC – американська компанія, що має значну присутність в Україні. Вона спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.