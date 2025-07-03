Гроші спрямують, зокрема, на стволи для самохідних артилерійських установок Archer

Уряд Швеції підтримав виділення 1,5 млрд шведських крон (близько 130 млн євро) для України. Фінансова підтримка передбачає, зокрема, закупівлю стволів для самохідних артилерійських установок Archer. Про це у четвер, 3 липня, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Йонсон наголосив, що установка Archer продемонструвала високу ефективність в Україні. Тому уряд Швеції виділяє додаткове фінансування на закупівлю стволів для установок.

«Уряд вирішив виділити 1,5 млрд шведських крон на нові військові можливості для України. Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні засоби і підводні засоби, а також додаткову логістичну підтримку», – розповів міністр.

За виділені гроші також придбають вантажівки Volvo і Scania, а також нову контейнерну систему для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання.

Нагадаємо, 26 травня уряд Швеції оголосив про виділення 4,8 млрд шведських крон (приблизно 443,8 млн євро) для зміцнення обороноздатності України. Це частина найбільшого пакета допомоги Україні на 16 млрд шведських крон (1,6 млрд доларів), про який оголосили наприкінці березня.