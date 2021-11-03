Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні від коронавірусу вакцинуються у середньому по 250 тис. людей щодня

До кінця цього тижня Україна має отримати 2 млн 930 тис. доз вакцини від коронавірусу Moderna, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в середу, 3 листопада.

За його словами, вакцину нададуть в рамках Глобальної ініціативи COVAX, яка забезпечує доставку вакцин від коронавірусу до країн із низьким та середнім доходом.

За словами міністра, якого процитувала «Українська правда», в Україні збільшилася кількість громадян, охочих вакцинуватися. Упродовж тижня Україна в середньому за добу вийшла на 250 тис. щеплень проти Covid-19.

«Очікується, що впродовж найближчих двох тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте вдвічі, а попит на першу дозу не зменшиться», – зазначив Ляшко.

Всього в Україну було поставлено 26 млн доз вакцин. Наразі залишилось близько 7,5 млн.

Віктор Ляшко закликав керівників регіонів підготуватися до збільшення охочих зробити щеплення.

«Публічно прошу регіони бути готовими до прогнозованого збільшення людей, які будуть вакцинуватися. Забезпечте роботу пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням збільшення попиту», – сказав міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, станом на 26 серпня 2021 року на національному складі України не залишилось вакцини проти COVID-19 Moderna. Після цього поставок цієї вакцини в Україну не було.