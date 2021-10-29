Охочих вакцинуватися було більше, ніж завезеної вакцини

В Івано-Франківську в центрі вакцинації на Північному бульварі, 2 А, охочі отримати щеплення заблокували медиків з вимогами імунізувати кожного відвідувача до закриття закладу. Через це медики викликали поліцейських, пише місцевий сайт «Галка».

Як пише видання, 29 жовтня у центрі вакцинації працювали дві бригади лікарів. Одна з них – з самого ранку. О 19:15 там використали останню вакцину. Всю вакцину – близько 370 доз – використали, а додаткової партії не привезли.

«Я прийшла о 16:00 – відпросилася з роботи. Ніхто нам заздалегідь не сказав, що якихось вакцин бракує. А потім, коли зібралося понад 100 людей, – лишилося 32 дози, потім 17, потім 12. Ми не звинувачуємо медиків – ми хочемо, аби їм забезпечили кращі умови і щось зробили з нами, бо ми не вакциновані й утворився натовп», – процитував сайт одну із обурених місцевих мешканок.

У комунальному підприємстві «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги» розповіли, що медики викликали поліцейських «після численних перемовин».

відео «Галка»

«Сьогодні в ТРК «Панорама PLAZA» створилася вкрай неприємна та просто небезпечна ситуація... Попри те, що центр вакцинації працює до 20:00, охочі вакцинуватися заблокували медиків з погрозами не випустити, поки не провакцинують всіх до останнього відвідувача. Після численних перемовин з бажанням залагодити конфлікт, завдяки втручанню працівників Національної поліції, ситуацію станом на зараз вичерпано, медики допрацювали свою зміну», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Нацполіції Івано-Франківської області повідомили, що прокоментують ситуацію пізніше, пише «Суспільне».

Зауважимо, що Івано-Франківщина перейде у «червону» зону епідемічної небезпеки 30 жовтня.