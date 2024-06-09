Україна замовила у французької компанії систему ППО CM200

Міністерство оборони України підписало угоду із французькою компанією Thales щодо постачання другої системи протиповітряної оборони ControlMaster 200 (CM200). Про це йдеться у повідомленні французької компанії, опублікованому у п’ятницю, 7 червня.

Зазначається, що угоду уклали під егідою міністерства оборони Франції. Система ППО французького виробництва складається з радара повітряного спостереження Ground Master 200, системи радіозв’язку, центру керування і портативного термінала розподілу озброєння.

Як зазначає «Мілітарний», радар ППО Ground Master 200 здатний виявляти гелікоптери, літаки, безпілотники, крилаті літаки, надводні цілі та артилерію на відстані 250 км та на висоті до 24 км. Тоді як командно-контрольна система ControlView оцінює загрози та одночасно розподіляє відповідні вогневі одиниці для ураження повітряних цілей.

«Ця друга система протиповітряної оборони посилить захист території України, дасть змогу завчасно виявляти існуючі загрози. Thales пишається тим, що використовує свій досвід на службі захисту України», – розповіли у компанії Thales.

Першу таку систему протиповітряної оборони України придбала у французької компанії у 2023 році. Зазначимо, що наразі невідомо, коли в Україну прибуде друга система ППО ControlMaster 200, її вартість також не розголошують.