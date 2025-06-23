Попри ефективну роботу ППО є руйнування у Києві та в області

У ніч на понеділок, 23 червня, російські окупанти завдали ударів по Україні ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Більшість із них вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними Повітряних сил, з 20:00 22 червня росіяни атакували Україну 368 засобами повітряного нападу. Зокрема, окупанти застосували:

352 ударних дрони (160 з яких – типу Shahed), а також БпЛА імітатори, випущені з російських Курська, Шаталова, Орла, Брянська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська

11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 з районів Таганрога та Брянської області Росії

п’ять крилатих ракет «Іскандер-К» з району Курська

Станом на 09:00, за попередніми даними, українським захисникам вдалося збити та знешкодити 354 повітряні засоби ураження. Зазначається, що 158 ворожих цілей знищили, а ще 196 були локаційно втрачені. Так, сили ППО знешкодили:

146 ворожих БпЛА типу Shahed (ще 193 – локаційно втрачені чи подавлені РЕБ)

сім балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 (ще три локаційно втратили чи подавлені РЕБ)

п’ять крилатих ракет «Іскандер-К»

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 23 червня

Попри ефективну роботу ППО, є влучання на Київщині та Києві. За даними Повітряних сил, Київ став основним напрямком удару росіян у ніч на 23 червня – військовослужбовці зафіксували шість прямих влучань, а також падіння уламків у 25 локаціях в Києві та в області.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня росіяни завдали масованого удару по Києву, вдаривши по житловій забудові. У Шевченківському районі ворожий снаряд зруйнував цілий під’їзд житлового багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки там загинули щонайменше шестеро людей, ще щонайменше 16 постраждали.

Внаслідок обстрілу була зруйнована квартира соліста гурту «Антитіла» Тараса Тополі. Він розповів, що в його помешкання зруйнувала вибухова хвиля від балістичної ракети, що влучила у сусідній будинок.

Крім того, є руйнування в Білій Церкві та в Бучанському районі на Київщині. Там загинула жінка, є постраждалі, зайнялися пожежі в приватному секторі.