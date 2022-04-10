Перший БПЛА збили вчора, другий – сьогодні

В Харківській області підрозділ протиповітряної оборони житомирської 95-ї бригади знищив два російські безпілотники «Орлан-10». Перший БПЛА збили вчора, другий – сьогодні, повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 10 квітня.

«Вогонь по ворожих обʼєктах вівся із британських ПЗРК Starstreak», – повідомили на офіційній сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

Фото Командування десантно-штурмових військ ЗСУ

Перший такий БПЛА збили вчора, другий – сьогодні.

«Вважайте це привітом від українських десантників Борису Джонсону. Дякуємо Великій Британії. Підтримку союзників використовуємо ефективно», – йдеться у повідомлені ЗСУ.

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Заявлена висота враження цілей – до 5000 м, дальність – 6000+ м. Ракета з бойовою частиною в 0,9 кг може розвивати швидкість у 3,5 Мах.

ЗСУ отримали ПЗРК Starstreak на озброєння наприкінці березня, а під час першого бойового застосування збили ворожий вертоліт.

Британський переносний зенітно-ракетний комплекс призначений для ураження на малій висоті вертольотів і літаків противника. Starstreak вважають найшвидшою у світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 7 км. Вірогідність успішного ураження цілі Starstreak Mark II – близько 90%. Наведення відбувається по лазерному променю у напівавтоматичному режимі. Зазначимо, що протягом суботи, 9 квітня, повітряні сили ЗСУ знищили 13 повітряних цілей в українському небі, зокрема літаки, гелікоптер, безпілотники та крилаті ракети.