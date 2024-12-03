Російським солдатам, яких посилають у зону бойових дій, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомило Головне управління розвідки України.

Як розповідають розвідники, заголовок у цих інструкціях закликає «соблюдать свою честь до конца» та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати.

Згідно з цією інструкцією, росіянам у критичній ситуації наказують стріляти собі у висок, під підборіддя або у центр лоба. А якщо немає зброї чи набоїв росіянам радять скористатись гранатою.

«Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії Росії – армії суїцидників тепер і в прямому значенні», – додають у дописі.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов раніше розповідав, що у Росії діє система катувань військовополонених, згідно з якою для цього навчають відповідних спеціалістів.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що перед повномасштабним вторгненням російське керівництво створило «розстрільні списки» та проводило інструктаж військовим щодо мобільних крематоріїв та масових поховань.