ЗРК уразили дронами-камікадзе

Спецпризначенці Служби безпеки України вразили дронами-камікадзе два російські зенітні ракетні комплекси «ТОР-М2».

Як повідомили 21 березня в СБУ, засоби протиповітряної оборони росіян знищили наші бійці з Центру спецоперацій «А». Після цього спецпризначенці СБУ перехопили доповідь ворога про результати влучань. Де саме були знищені ЗРК в СБУ не розголошують.

«По "Грому": те, что 11 було – все поперебивало, потребується 77. "ТОР" посікло, посікло приводи гідроприводи, масло, "охолоджувайка" – все повиливалось», – ідеться в перехоаленій розмові окупантів.

«ТОР» – всепогодний тактичний ЗРК, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протираетної оборони на рівні дивізійної лінки. Система «Тор» призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ. ЗРК модифікації М2 може вести вогонь на ходу та має боєкомплект до 16 ракет.