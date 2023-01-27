Німецька гусенична бойова машина піхоти M2 Marder

До Німеччини прибули перші військовослужбовці Збройних сил України для навчання роботі з бойовими машинами піхоти Marder. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, група українських військових приземлилася в Кельні напередодні ввечері. Їхня підготовка має розпочатися найближчим часом.

Раніше влада Німеччини оголосила про плани передати Києву близько 40 БМП Marder. У пакет допомоги входить і навчання екіпажів, яке займе приблизно вісім тижнів.

У Німеччині українських військових також планують навчити користуватися американськими БМП Bradley, які США передадуть Україні для захисту від російського воєнного вторгнення.

Крім того, незабаром має розпочатися навчання українських екіпажів роботі з німецькими основними бойовими танками Leopard 2.

Як інформував ZAXID.NET, 5 січня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової підтримки. До нього увійшли, серед іншого, пікапи, вантажівки, ракетні системи, машини піхоти та системи виявлення дронів.

Плани ФРН передбачають, що 20 бойових машин піхоти надійдуть зі складів Бундесверу, а ще 20 – від оборонного концерну Rheinmetall. Згодом тодішня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що бойові машини піхоти мають надійти до кінця березня.

M2 Marder – німецька гусенична бойова машина піхоти розроблена концерном Rheinmetall у 1966-1969 роках. Marder має броню товщиною до 45 мм, бойова маса машини близько 35 т. БМП розвиває швидкість до 70 км/годину. На озброєнні німецької БМП стоїть 20-мм гармата Rh202 та кулемет, також є протитанковий комплекс Milan.

Машина може перевозити 10 осіб, троє із яких – члени екіпажу. Командир і навідник знаходяться в башті, а механік-водій попереду корпусу зліва (по ходу руху). Бойове відділення знаходиться у середній частині корпусу БМП.