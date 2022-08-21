Безпілотники, ймовірно «Орлан-10», допомагали ворогу проводити повітряну розвідку та коригувати вогонь артилерії.

У неділю, 21 серпня, військові Повітряних сил ЗСУ ліквідували три ворожі безпілотники, якими росіяни проводили розвідку в Херсонській області. Знищити їх українським захисникам вдалося за одну годину.

«21 серпня в проміжок часу з 12:00 до 13:00 години у небі над на Херсонщиною воїнами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня», – повідомило повітряне командування «Південь».

Також у повідомленні зазначено, що безпілотниками, ймовірно, типу «Орлан-10» ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.