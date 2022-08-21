Українські захисники за годину збили три ворожі безпілотники над Херсонщиною
За допомогою БПЛА ворог проводив повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Безпілотники, ймовірно «Орлан-10», допомагали ворогу проводити повітряну розвідку та коригувати вогонь артилерії.
У неділю, 21 серпня, військові Повітряних сил ЗСУ ліквідували три ворожі безпілотники, якими росіяни проводили розвідку в Херсонській області. Знищити їх українським захисникам вдалося за одну годину.
«21 серпня в проміжок часу з 12:00 до 13:00 години у небі над на Херсонщиною воїнами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня», – повідомило повітряне командування «Південь».
Також у повідомленні зазначено, що безпілотниками, ймовірно, типу «Орлан-10» ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.
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