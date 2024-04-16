В ніч на вівторок, 16 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну уданими безпілотниками типу Shahed. Українські захисники знищили всі дев’ять дронів-камікадзе, випущених російськими військовими. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Росіяни атакували Україну із мису Чауда, що в окупованому Криму. Мобільні вогневі групи знищили всі дев’ять ударних безпілотників типу Shahed-131/136. Протиповітряна оборона працювала у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Зазначимо, що у березні 2024 року керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, що українські фахівці вважають, що деякі дрони Shahed, які запускає Росія, можуть мати посилену бойову частину. Крім того, вони часто мають різні звукові характеристики, гучніші або тихіші.

Нагадаємо, в ніч на 12 квітня росіяни випустили по Україні 17 ударних БпЛА. Авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групі знищили 16 дронів-камікадзе, які Росія випустила по Україні.