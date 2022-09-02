ЗСУ збили російський розвідувальний безпілотник «Картограф»

ЗСУ збили російський розвідувальний безпілотник «Картограф», який призначений для створення карт місцевості. За інформацією Командування Повітряних сил України, це дорогий і рідкісний БПЛА.

Безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами.

«На нього встановлюють 80-мегапіксельні камери. Входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів «Птеро», – розповіло командування.

Безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами

У повідомленні не вказано, де саме вдалося збити цей безпілотник.