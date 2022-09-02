Українці знешкодили рідкісний розвідувальний безпілотник росіян
БПЛА «Картограф» має 12 об’єктивів, його застосовують для створення карт
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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ЗСУ збили російський розвідувальний безпілотник «Картограф»
ЗСУ збили російський розвідувальний безпілотник «Картограф», який призначений для створення карт місцевості. За інформацією Командування Повітряних сил України, це дорогий і рідкісний БПЛА.
Безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами.
«На нього встановлюють 80-мегапіксельні камери. Входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів «Птеро», – розповіло командування.
Безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами
У повідомленні не вказано, де саме вдалося збити цей безпілотник.
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