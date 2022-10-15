Терорист Ігор Гіркін дає прес-конференцію в Москві, 27 вересня 2022

Активіст і блогер Сергій Стерненко, волонтер і лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, а також письменник і головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус пообіцяли загалом 30 тис. доларів тому, хто візьме в полон російського терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), який перебуває на війні в Україні.

Ігор Стрєлков (Гіркін) вже тривалий час не з'являється в інформаційному просторі. Спершу в російських ЗМІ з'явилась інформація, що терорист пішов воювати. А сьогодні, 15 жовтня, дружина Гіркіна опублікувала фото з пропагандистом у військовій формі.

На інформацію про Стрєлкова відреагував волонтер Сергій Стерненко. Активіст пообіцяв 10 тис. доларів із власних заощаджень тому, хто візьме Гіркіна в полон.

Дам з особистих заощаджень 10 000 доларів тому, хто візьме гіркіна у полон. pic.twitter.com/TIHaodLEra — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

Стерненко пояснив, що Гіркіна можна обміняти на велику кількість воїнів ЗСУ, які зараз є у російському полоні, або ж віддати Нідерландам, де йому загрожує довічне ув’язнення у справі про збиття літака «Малайзійських авіаліній» над Донеччиною в липні 2014 року.

Чому гіркін треба нам живим?



Схема 1:

Його ловлять. Можна обміняти на багатьох наших захисників, які є у полоні. Ми звільняємо своїх.



Схема 2:

Його ловлять. Видаємо його Нідерландам, і просимо дати ще артилерії або ППО. Посилюємо оборону. — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя вирішив подвоїти ціну за Гіркіна й приєднався до пропозиції Стерненка.

«Додам ще 10 тис. доларів власних заощаджень, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по “Боїнгу” має дати покази», – написав Тополя.

Після цього до флешмобу долучився головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус і ціна за взяття в полон Гіркіна-Стрєлкова виросла до 30 тис. доларів.

Ігор Гіркін був так званим міністром оборони бойовиків «ДНР», а також визнавав, що брав участь в анексії Криму. Він є одним з обвинувачених у справі про збиття літака Boeing рейсу MH17 на Донбасі. Тоді Гіркін одразу написав у своїх соцмережах, що бойовики збили «український літак», але коли виявилося, що це пасажирський рейс, видалив ці повідомлення.

Офіс генпрокурора України у 2020 році оголосив Гіркіну підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Його оголосили в розшук, а суд дозволив його примусове доправлення.

У 2021 році прокуратура Нідерландів запросила довічні терміни для трьох росіян, зокрема Ігоря Гіркіна та одного громадянина України, звинувачених у причетності до катастрофи літака Boeing рейсу MH17, збитого над Донбасом у 2014 році, внаслідок чого загинули 298 людей.