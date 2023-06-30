Усі ліки на ТОТ використовують для лікування окупантів, поки цивільні не можуть отримати базові ліки

На тимчасово окупованих територіях України загострюється нестача ліків для цивільного населення. Препарати першої необхідності на ТОТ дуже важко знайти, оскільки всі вони йдуть на лікування російських військовослужбовців, повідомили у четвер, 29 червня, у прес-службі Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, отримати ліки навіть через так звані російські соціальні виплати дуже важко. Через це росіяни не можуть знизити рівень соціальної напруги на ТОТ.

«Загалом на ТОТ півдня та сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова. На всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги. Відсутність товарів для дітей», – повідомили у прес-службі ЦНС.

У центрі додали, що мешканці тимчасово окупованих територій мають проблеми з газопостачанням та електрикою. Крім того, через низький рівень колабораціонізму росіяни не можуть набрати кадрів для окупаційних адміністрацій Росії.