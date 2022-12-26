Національна енергетична компанія «Укренерго» попереджає про поширення фейку про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії.Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

«Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією», – йдеться у повідомленні.

У регуляторі нагадали, що аварійні відключення є вимушеним кроком, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

«Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему», – пояснили в компанії.

У компанії наголосили, що «Укренерго» має лише одну офіційну сторінку в Facebook та лише один офіційний Telegram-канал.