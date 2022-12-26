«Укренерго» спростувало фейк про скасування аварійних відключень
Невідомі розповсюджують через фальшиву сторінку «Укренерго» фейк про скасування аварійних відключень
Національна енергетична компанія «Укренерго» попереджає про поширення фейку про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії.Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
«Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією», – йдеться у повідомленні.
У регуляторі нагадали, що аварійні відключення є вимушеним кроком, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.
«Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему», – пояснили в компанії.
У компанії наголосили, що «Укренерго» має лише одну офіційну сторінку в Facebook та лише один офіційний Telegram-канал.