У низці областей запровадили аварійні відключення світла

Ввечері неділі, 1 вересня, «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла у понад десяти областях та Києві. Про це йдеться у повідомленні енергетичної компанії.

Аварійні відключення запровадили у Києві та у таких областях України:

Київській;

Черкаській;

Чернігівській;

Житомирській;

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Запорізькій;

Харківській;

Сумській;

Полтавській.

Крім того, аварійні відключення частково запровадили у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій. «Укренерго» зауважило, що оголошені раніше графіки відключення електроенергії у вказаних регіонах поки що не діють.

Нагадаємо, 26 серпня Росія атакувала Україну 109 дронами та 127 ракетами, зокрема крилатими ракетами типу «калібр» з військових кораблів у Чорному морі та ракетами з бомбардувальників Ту-95МС. Серед цілей окупантів були енергетичні об’єкти. Крім того, Росія вперше атакувала українські підстанції касетними ракетами. У низці областей зафіксували пошкодження енергообладнання, в Україні запровадили екстрені відключення.