Моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз у регіоні

У понеділок, 2 лютого, АТ «Укрзалізниця» оновила статус руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Через підвищені безпекові ризики можливі об’їзні маршрути та зміни в сполученні на деяких залізничних дільницях.

У пресслужбі компанії повідомили, що на Харківщині дільниця Лозова – Барвінкове – Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику, тож пасажирам слід скористатися автобусами з об’їзним маршрутом.

У Запоріжжі моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз у регіоні. На поточну добу здійснюватиметься підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям.

«Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, просимо орієнтуватись на вказівки нашої поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі. Пасажирів зі Запоріжжя та Синельникова просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників. Якщо безпекова ситуація дозволить – спробуємо точково “прорватися” поїздами, як у неділю, але безпека пасажирів та залізничників у цьому випадку понад усе», – заявили в компанії.

На Сумщині, попри обстріл Конотопа, рух зберігається, ситуацію посилено контролюють моніторингові групи залізниці. У разі безпосередньої небезпеки БпЛА залізничники робитимуть зупинки біля укриттів.

Пасажирів, які подорожують згаданими напрямками, просять уважно стежити за оновленнями та обов’язково активувати push-сповіщення у застосунку УЗ.

Нагадаємо, 27 січня росіяни атакували ударними дронами пасажирський потяг Барвінкове – Львів – Чоп, який рухався Харківщиною. Унаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей.

28 січня «Укрзалізниця» попередила про тимчасові обмеження у пасажирському сполученні через посилення ворожих атак. Ідеться про зміну маршрутів, можливі затримки поїздів та запровадження особливого режиму руху у прифронтових регіонах.