На маршруті працюватиме дизель-поїзд ДПКр-3

До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес. Потяг буде курсувати за маршрутом Львів — Татарів-Буковель — Ворохта. Про це повідомив керівник пасажирського напрямку АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

«На маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні. Цей поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3 має максимальну швидкість 140 км/год. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення», – повідомили в Укрзалізниці.

У складі поїзда буде три вагони із загальною вмісткістю 170 місць.

До слова, на станції Татарів-Буковель подовжили платформу – з 180 до 324 м. Відтепер вона може приймати поїзди, у складі яких 12 вагонів (раніше — до 6 вагонів). Також на платформі встановили сучасне LED-освітлення, відремонтували фасад будівлі, зал очікування й залізничні каси.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» до новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» запустить швидкісний поїзд Hyundai Rotem з Києва до Славського. Також анонсувала продовження маршруту поїзда №57/58 Київ — Яремче до Ворохти з 12 грудня. Водночас на час новорічних та різдвяних свят до популярних поїздів, що курсують до лижних курортів, додадуть вагонів.