На Тернопільщині уламки ракети впали на житлове господарство. Внаслідок інциденту пошкоджені чотири нежитлові будівлі та один житловий будинок. Постраждалих немає, наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Як розповів голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, влучання зафіксували в Підгаєцькій громаді близько 05:00. В цей час по всій Україні тривала повітряна тривога, оголошена о 02:40.

«Було пошкоджено п'ять будинків, з них чотири нежитлові, один житловий. Це просте сімейне господарство, яке точно не мало відношення до критичної інфраструктури, але ворог б'є куди попало», – зазначив голова ОВА. За його словами, загиблих чи травмованих внаслідок події немає.

Який саме тип ракети впав на будинки, наразі встановлюють спеціалісти. За результатами огляду уламків вибухотехніками небезпечних частин не виявлено, проте місце може бути уражене залишками ракетного топлива. Тож місцевих мешканців попереджають, аби вони не підходили близько до місця інциденту.

Додамо, що вночі 9 березня росіяни завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Ворог випустив 81 ракету та вісім ударних безпілотників. Більшу частину з них збила українська ППО, але в деяких населених пунктах таки зафіксовані влучання. Зокрема, одна з ракет поцілила у будинки в Золочівському районі на Львівщині, внаслідок чого загинули п'ятеро людей.