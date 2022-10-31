Уламки російських ракет пошкодили цивільний об'єкт на Хмельниччині
За попередньою інформацією, постраждалих немає
На Хмельниччині внаслідок падіння уламків російських ракет був пошкоджений цивільний об'єкт. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій близько 09:30 у понеділок, 31 жовтня. В цей по всій Україні тривала повітряна тривога, яку оголосили о 07:22.
За його словами, наразі на місці падіння працюють рятувальники та інші служби. «Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС», – зазначив Сергій Гамалій.
Деталі пообіцяли повідомити згодом. Також мешканців області закликають не повідомляти в соцмережах інформацію про ворожі прильоти.
Зазначимо, що зранку 31 жовтня росіяни завдали нового масованого ракетного удару по території України. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури у Києві, Запоріжжі, на Черкащині. Крім того, ворог вперше атакував Чернівецьку область. Голова місцевої військової адміністрації підтвердив, що пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.