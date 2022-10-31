На Хмельниччині внаслідок падіння уламків російських ракет був пошкоджений цивільний об'єкт. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій близько 09:30 у понеділок, 31 жовтня. В цей по всій Україні тривала повітряна тривога, яку оголосили о 07:22.

За його словами, наразі на місці падіння працюють рятувальники та інші служби. «Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС», – зазначив Сергій Гамалій.

Деталі пообіцяли повідомити згодом. Також мешканців області закликають не повідомляти в соцмережах інформацію про ворожі прильоти.

Зазначимо, що зранку 31 жовтня росіяни завдали нового масованого ракетного удару по території України. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури у Києві, Запоріжжі, на Черкащині. Крім того, ворог вперше атакував Чернівецьку область. Голова місцевої військової адміністрації підтвердив, що пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.