У Львові на вул. Винниця автомобіль Lexus зіткнувся з Škoda. Внаслідок ДТП травми отримали четверо людей, серед яких одна неповнолітня. Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада, о 01:00 на вулиці Винниця, що у Шевченківському районі.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Lexus RX300, 37-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Škoda Fabia під керуванням 35-річного мешканця Львова», – розповіли у поліції.

Травми отримали четверо людей, серед яких одна неповнолітня (фото поліції)

Внаслідок ДТП обидва водії отримали травми, їх госпіталізували. Також травми отримали двоє пасажирок Škoda: львів’янки віком 15 і 36 років. Їх також доставили у лікарню.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліція встановлює обставини події, призначено експертизи.