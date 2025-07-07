Пожежа на місці влучання безпілотника по Одесі, 7 липня 2025 рік

У ніч проти 7 липня росіяни атакували Одесу безпілотниками. Унаслідок атаки загинула одна людина, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

О 00:51 російська армія почала чергову атаку ударними безпілотниками на Одесу та район. Обласна військова адміністрація закликала мешканців не виходити з укриттів. Уже о 02:14 в регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок удару виникла пожежа в приміщенні охорони біля новобудови. Один з охоронців загинув.

Також, за даними МВС, через ворожу атаку в Одесі пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Російські дрони знищили легкові, вантажні автомобілі та автобус. На місці виникли пожежі, які загасили рятувальники.

Відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Як писав ZAXID.NET, уранці 7 липня під російський удар потрапила цивільна інфраструктура Шевченківського та Слобідського районів Харкова. Попередньо постраждали 27 осіб, з них троє – діти.