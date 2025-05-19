За минулу добу Росія атакувала 27 населених пунктів Херсонщини

Увечері неділі, 18 травня, російські військові вдарили по житлових кварталах Херсона. Через атаку загинула одна людина, ще троє поранені. Про це інформують міська військова адміністрація та керівник області Олександр Прокудін.

«Близько 22:30 окупаційні війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Травми, несумісні з життям, внаслідок прямого влучення ворожого снаряду в будинок отримала 75-річна жінка», – повідомили в МВА.

У лікарню доправили 76-річного чоловіка та двох жінок віком 53 роки. У них контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма.

В Херсонській окружній прокуратурі розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними керівника Херсонської ОВА, протягом минулої доби російська армія атакувала 37 населених пунктів області. Окупанти били по соціальній та залізничній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також через обстріли пошкоджені завод, стільникова вежа, гараж та приватні автомобілі. Росія вбила двох мешканців області, ще шестеро поранені.