Унаслідок російської атаки пошкоджені покрівля та вікна будинку

У ніч на пʼятницю, 8 листопада, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили два БпЛА типу Shahed.

«Унаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Об 11:25 рятувальники опублікували фото наслідків пожежі.

Додамо, що 8 листопада повітряну тривогу у Хмельницькій області оголошували двічі: з 01:40 до 02:49, з 04:11 до 04:43. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну пʼятьма ракетами та 92 безпілотниками. Силам ППО вдалося збити чотири авіаційні ракети Х-59/69 та 62 ударні дрони в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.