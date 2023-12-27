Інформації про пошкодження внаслідок падіння БпЛА наразі немає

У ніч на 27 грудня російські військові знову атакували Україну ударними безпілотниками Shahed. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ. Внаслідок обстрілу в Одесі загинули двоє цивільних.

Зазначається, що Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed із двох напрямків: із Балаклави в окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краю РФ. Усього зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час – у період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня. До відбиття повітряного нападу ЗСУ залучили тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони. Українським захисникам вдалось знищити 32 із 46 ударних дронів.

«Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків», – йдеться в повідомленні повітряних сил.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

За інформацією ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу в Одеській області загинули двоє цивільних, ще четверо постраждали, серед них – 6-річна дитина. Пошкоджені житлові будинки. Також руйнувань зазнала незаселена новобудова в Одесі.

Крім цього, окупанти вдарили по території науково-дослідної установи у Херсонському районі. Одна людина загинула.