Бійка між чоловіками сталася на просп. Свободи

У неділю, 2 березня, на проспекті Свободи в центрі Львова 30-річний львів’янин жорстоко побив 28-річного перехожого. Постраждалий з важкими травмами в лікарні, а нападника затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, 2 березня близько 4:00 ранку на просп. Свободи у Львові зловмисник жорстоко побив 28-річного жителя Львівського району, після чого пішов геть. Потерпілий з важкими травмами голови був доставлений до лікарні та зараз перебуває під наглядом медиків.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 30-річний львів’янин. Також встановлено, що між чоловіками, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, виник раптовий конфлікт.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.