Рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу очолила письменниця Маккензі Скотт

Американський журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу. Його очолила письменниця та екс-дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт. Про це повідомляє Forbes.

У цьому списку представниці 30 країн та територій, які займаються фінансами, технологіями, політикою, спортом, благодійністю та сферою культури. Українок у рейтингу немає.

Уперше за 11 років рейтинг очолила не Ангела Меркель. Її виключили зі списку після відставки з посади канцлера Німеччини. Тепер на першому місці Маккензі Скотт, яка є третьою найбагатшою жінкою у світі.

«Вона третя найбагатша жінка у світі, але саме її безперешкодний доступ до цих грошей – і її рішучість пожертвувати їх значущим і революційним способом – ставить її вище конкурентів», – зазначили у Forbes.

Forbes назвав головну тезу, що лежить в основі списку: недостатньо мати гроші або владу, людина має щось робити зі своїми статками, голосом чи платформою. У цьогорічному рейтингу більше жінок, які досягли успіху в топ-менеджменті: серед 100 жінок списку, 40 – керівниці (найбільший показник з 2015 року), які контролюють рекордний дохід у 3,3 трильйона доларів США.

На другому місці опинилася віце-президентка США Камала Гарріс – перша жінка, перша темношкіра американка і перша американка азійського походження, яка отримала цю посаду.

Третє місце посіла глава Європейського центрального банку Крістін Лагард – перша жінка на цій посаді. Виконавча директорка компанії General Motors і також перша жінка на цій посаді Мері Барра опинилася на четвертому місці у списку Forbes. На п'ятому місці – американська бізнесвумен, філантропка та екс-дружина Біла Гейтса Мелінда Гейтс.

До першої десятки також потрапили американська підприємиця, доларова мільярдерка, президентка американської фірми Fidelity Investments Ебігейл Джонсон; іспанська банкірка, голова ради директорів фінансово-кредитної групи Santander Ана Патрісія Ботін; голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн; тайванська політикиня, президентка Республіки Китай Цай Інвень; гендиректорка багатонаціональної компанії з професійних послуг Accenture Джулі Світ.

До рейтингу також потрапили директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва (22-е місце); телеведуча Опра Вінфрі (№23); акторка Різ Візерспун (№74); співачки Ріанна (№68), Бейонсе (№76) і Тейлор Свіфт (№78); королева Великої Британії Єлизавета II (№70); прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін (№83); тенісистка Серена Вільямс (№85) та інші. Детальніше зі списком можна ознайомитись перейшовши за посиланням.

Хто така Маккензі Скотт?

51-річна Маккензі Скотт американська письменниця та благодійниця. Отримала ступінь бакалавра з англійської мови в Принстонському університеті з високими відзнаками у 1992 році. В 1993 році вийшла заміж за Джеффа Безоса з яким спільно розбудувала компанію Amazon.

У 2014 році Безос заснувала організацію проти цькування «Bystander Revolution», де вона виступає як виконавча директорка.

Пара розлучилася у 2019 році. Після розлучення із Безосом і отримання частини спільно нажитого майна Скотт стала п'ятою найбагатшою людиною у світі з чистим капіталом у 67 мільярдів доларів. У 2020 році в умовах пандемії коронавірусу вона зробила пожертв на суму близько 5,8 млрд доларів США.

6 березня 2021 стало відомо, що Скотт вийшла заміж за шкільного вчителя хімії Дена Джуетта.