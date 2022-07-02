Реальні показники нафтового імпорту з Росії в Німеччині набагато вищі названих у квітні міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком. Про це повідомляє «Європейська правда».

У травні 2022 обсяг імпорту нафти з Росії становив у ФРН 27,8%. Це попри те, що наприкінці квітня після зустрічі з польською міністеркою клімату та довкілля Анною Москвою Габек заявив, що запровадження ембарго проти нафти з РФ для Німеччини можливе, оскільки на Росію припадає лише 12% від загального обсягу імпорту нафти до ФРН.

Таку ж цифру Габек назвав 1 травня, представляючи другу доповідь про прогрес у галузі енергетичної безпеки: «Залежність від нафти з Росії знизилася до 12%, від кам'яного вугілля – до 8%, від газу – до 35%».

Проте за словами журналістів, «скорочення залежності від нафти з Росії до 12 відсотків, про яку кілька тижнів тому повідомив Габек, було очевидно лише спонтанною оцінкою». Мінекономіки ФРН пояснило різницю між даними, названими у квітні та фактичними показниками тим, що на той час підприємства-імпортери нафти вже сигналізували, що мають можливість у короткостроковій перспективі відмовитися від договорів з Росією, якщо Москва припинить постачання або буде запроваджено повне ембарго на нафту із РФ.

Загалом Німеччина суттєво знизила обсяг імпорту нафти з РФ після початку повномасштабної війни Росії проти України. Ще у березні імпорт становив 37%. Попри це, речник фракції правлячої Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі з питань енергетичної політики Міхаель Крузе критикує темпи зниження залежності Німеччини від російської нафти, називаючи їх «абсолютно незадовільними».