В уряді Німеччини вважають, що пошкодження ниток газопроводу «Північний потік-2» унеможливлюють його експлуатацію

В уряді Німеччини вважають, що пошкодження ниток газопроводу «Північний потік-2» унеможливлюють його експлуатацію. Про це зазначено у відповіді федерального уряду на офіційний запит заступника голови фракції правої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Лайфа-Еріка Голма, повідомило видання Deutsche Welle.

«Вельми ймовірно, що акт диверсії з потужними вибухами мав негативні наслідки для обох ниток, тому їхнє технічне використання наразі вже неможливе», – йдеться у відповіді.

В уряді також зазначили, що газопровід так і не отримав необхідної сертифікації, а тому не може бути запущений.

На думку Голма, після диверсії правляча коаліція у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), «Партії зелених» та Вільної демократичної партії (ВДП) сподівається, що питання постачання через «Північний потік-2» відпало.

Водночас АдН виступає за запуск газопроводу, хоче відновлення постачань енергоносіїв з РФ і загалом відкидає курс уряду ФРН на енергонезалежність від Росії, не зважаючи на її збройну агресію проти України.

Видання зазначає, що два тижні тому президент РФ Владімір Путін заявив, що тиск в одній нитці газопроводу зберігається, і «вона в робочому стані», тому нею можна постачати газ до Європи.

«Потрібно лише відкрити газовий кран», – стверджував Путін.

Нагадаємо, наприкінці вересня внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках. Вибух на «Північному потоці» був підготований РФ заздалегідь. Розслідування ще триває.