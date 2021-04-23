Кабінет міністрів України встановив розмір виплат українцям у разі смерті або отримання групи інвалідності після вакцинації від коронавірусу. Про це йдеться у постанові Кабміну від 31 березня 2021 року № 371. Зауважимо, що ця постанова набула чинності лише тепер, оскільки оприлюднена в офіційному урядовому виданні «Урядовий кур’єр» № 78 від 23 квітня 2021 року.

Згідно з документом, якщо людина помре через вакцинацію від коронавірусу, то членам її родини, батькам чи утриманцям заплатять понад 1,7 млн грн.

Також виплати встановлені і за отримання групи інвалідності через вакцинацію:

За І групу — 908 тис. грн;

За ІІ групу — 794,5 тис. грн;

За ІІІ групу — 681 тис. грн.

Водночас зазначається, що зв’язок вакцинації з інвалідністю або смертю буде встановлюватися унаслідок спеціального імунного розслідування.

Зауважимо, що згідно з Національним планом вакцинації українців від коронавірусу, Кабмін до кінця року планує зробити 47 млн щеплень.

Що таке Національний план вакцинації від Covid-19?

21 квітня Уряд оприлюднив Національний план вакцинопрофілактики Covid-19 на 2021 рік, який був затверджений 12 квітня розпорядженням №340. Згідно з ним Кабінет міністрів України планує з травня вийти на 5,65 млн щеплень від коронавірусу щомісяця, щоб до кінця року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету.

Загалом у плані передбачено використання понад 21913316 млн доз вакцин. Із них за рахунок коштів держбюджету закуплені 13913316 доз вакцин, а в межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз.

Зокрема, у квітні ще очікуються поставки вакцини 367 тисяч доз AstraZeneca. Таким чином, Україна отримає 1184 000 доз вакцини.

У травні МОЗ розраховує отримати ще 500 тис. доз AstraZeneca та 1,5 млн доз препарату Sinovac. Вакцини від COVAX в наступному місяці не очікують.

Решту доз закуплених вакцин Sinovac – 213316 доз, Україна отримає вже у червні. Крім того, ще заплановані 500 тис. доз AstraZeneca та 1 млн 409 тис. AstraZeneca в рамках COVAX.

Наступна поставка вакцини Pfizer/BioNTech по COVAX запланована на липень. Тоді в Україну прибуде 948700 доз. Крім того, за кошти держбюджету отримають 500 тис. доз AstraZeneca.

На другу половину 2021 року заплановані поставки американської вакцини Novavax. МОЗ очікує по 2 млн доз щомісяця. Також в рамках COVAX, згідно нацплану, заплановано по 1031660 доз AstraZeneca з серпня по грудень.