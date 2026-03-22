На місці вибуху працюють відповідні служби

У неділю, 22 березня, в супермаркеті АТБ на вул. Льотній в Чернігові пролунав вибух. Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За попередньою інформацією, в супермаркеті вибухнув невідомий предмет, внаслідок цього четверо людей поранено.

«Травмовано 4 людини, їх доставлено до лікарні. На місці працюють всі екстрені служби», – написав Брижинський.

У поліції Чернігівської області додали, що слідчі працюють на місці вибуху.

«22 березня до поліції надійшло повідомлення про вибух в приміщенні одного з супермаркетів міста. На місці працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти», – йдеться у повідомленні.

Доповнено о 14:14. Брижинський згодом уточнив, що внаслідок вибуху постраждали дві жінки. Їх госпіталізували до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Ще одному чоловіку надали медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий.

Нагадаємо, 14 березня у Черкасах біля під’їзду одного з житлових будинків внаслідок підриву гранати загинув 31-річний чоловік.