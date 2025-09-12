Нові обранці є членами партії «Слуга народу»

У Чернівецькій обласній раді мандати отримали двоє нових депутатів від фракції «Слуга народу». Це Руслан Москалюк та Андранік Галоян. За це рішення проголосували на сесії 11 вересня.

Руслан Москалюк замінив депутата Анатолія Ілащука, якого у партії відкликали за народною ініціативою. А Андранік Галоян замінив Олексія Волощука, повноваження якого цьогоріч достроково склали. Улітку 2024 року Олексій Волощук не повернувся з відрядження до Румунії. Він входив до складу офіційної делегації обласних депутатів.

Руслан Москалюк

За даними руху «Чесно» Руслан Москалюк балотувався до Чернівецької обласної ради 8-го скликання та Вижницької міської громади у 2020 році від партії «Слуга народу». Проте його не обрали. Працює заступником начальника Вижницької державної податкової інспекції обласного управління податкової.

Андранік Галоян

Андранік Галоян балотувався до Чернівецької обласної ради на місцевих виборах у 2020 році. Він був сьомим у списку партії «Слуга народу», втім його не обрали. Голоян є приватним підприємцем й розводить форель у Банилові. Також має науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Додамо, що 11 вересня на сесії депутати обласної ради проголосували за припинення повноважень та звільнення голови ради Олексія Бойка. Рішення підтримали 33 присутніх депутатів.