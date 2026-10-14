Міський голова Дрогобича закликав Кабмін врегулювати ситуацію

У Дрогобицькій громаді через блокування казначейством платежів сума непроплачених видатків із місцевого бюджету сягнула 40,7 млн грн. Затримки з виплатою можуть вплинути на стабільну роботу комунальних підприємств та підготовку до опалювального сезону. Про це у середу, 14 жовтня, повідомила пресслужба Дрогобицької міської ради.

Зазначається, що з 1 жовтня сума непроведених платежів за незахищеними статтями перевищила 28 млн грн, а до 12 жовтня вона зросла ще на 12,6 млн грн. Йдеться про виплати заробітної плати працівникам (15 млн 369,8 тис. грн), купівлю обладнання (1,7 млн грн), видатки на відрядження (102 тис. грн), капітальний ремонт (5,9 млн грн) та інші потреби громади.

Блокування або відтермінування проведення виплат розпорядників місцевих бюджетів стосується не лише Дрогобича, а й інших міст України. Водночас у мерії зазначають, що затримка платежів може ускладнити підготовку до опалювального сезону, створити додаткові ризики для роботи комунальних підприємств та їхніх керівників, а через несвоєчасні розрахунки місту можуть нарахувати штрафи та пеню. Відтак міський голова Дрогобича Тарас Кучма разом з очільниками інших громад, зокрема в межах діяльності Асоціації міст України, закликав Кабінет Міністрів та народних депутатів невідкладно врегулювати ситуацію.

«Громади не просять додаткових коштів – вони просять можливості користуватися власними ресурсами, які вже є в місцевих бюджетах. Бо за кожним непроплаченим рахунком стоять конкретні потреби людей: підготовка до опалювального сезону, робота комунальних підприємств, надання послуг мешканцям. Тривалі затримки платежів створюють проблеми там, де громади мають фінансову можливість виконувати свої зобов’язання. Закликаємо відповідальні державні органи невідкладно відреагувати й забезпечити своєчасне проведення казначейських платежів», – йдеться у зверненні Тараса Кучми.

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Як писав ZAXID.NET, блокування казначейством платежів стосується також Львова, Івано-Франківська та інших міст України, тому Асоціація міст звернулася до уряду. У заяві вказано, що окрім затримки виплат зарплат комунальникам, громадам також заблоковано можливість купувати паливо для автомобілів, які виїжджають надавати медичну допомогу або розбирати завали після обстрілів. Зупинено оплату робіт і обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів, підготовки до опалювального сезону й виконання планів стійкості.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий заявив про те, що відмовляється від своєї зарплати через затримки виплат. Вслід за ним виконувач обов’язків голови Львівської облради Юрій Холод повідомив, що підтримує позицію мера міста і також відмовився від зарплати.

До слова, 13 жовтня на засіданні Львівської облради депутати ініціювали звернення до Верховної Ради та Кабміну щодо критичної ситуації внаслідок непроведення органами Державної казначейської служби платежів територіальних громад. Проте депутати не встигли проголосувати текст, оскільки після обідньої перерви не зібралися на засідання.