Трагедія забрала життя щонайменше 50 людей, ще 100 отримали поранення

В Індії у місті Морві (штат Гуджарат) обвалився підвісний пішохідний міст. Трагедія забрала життя щонайменше 50 людей, ще 100 отримали поранення. Також 60 осіб вважаються зниклими безвісти після падіння в річку Мачху, повідомило місцеве видання Times of India.

Деякі видання повідомляють про 60 загиблих.

Міст через річку Мачху 2 роки був закритий на ремонт. 26 жовтня його здали до свята Нового року у штаті Гуджараті.

«Минулого тижня було проведено ремонт. Ми теж шоковані і вивчаємо причини трагедії. Уряд бере на себе всю відповідальність», — заявив каналу NDTV міністр праці та зайнятості штату Гуджарат Бріджеш Мерджа.

Очевидці зняли відео з місця події. На ньому видно людей, які залишилися на мосту. Деякі люди опинилися у воді.

На місце трагедії прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він оголосив про виплату 2 млн рупій (близько 24 тис. доларів) родичам загиблих та 50 тис. рупій (600 доларів) постраждалим.

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