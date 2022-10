У південнокорейській столиці Сеулі під час святкування Гелловіну через тисняву постраждали щонайменше 120 людей загинули і ще 100 перебувають у важкому стані внаслідок тисняви.

Інцидент стався сеульському районі Ітхевон. Як повідомляє AР, у відділі пожежної охорони Сеула сказали, що кількість загиблих ще може зрости.

Частина людей отримала смертельні ушкодження у тисняві. Понад 400 рятувальників та 140 автомобілів з усієї країни відправили для надання допомоги пораненим.

BREAKING: #SouthKorea 's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul , South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations. #SeoulStampede pic.twitter.com/8udpkMnSYm

На святкування зібралися близько 100 тис. людей. Це було перше з початку пандемії святкування Гелловіну без карантинних обмежень, пише BBC.

#BREAKING | More than 50 people suffer cardiac arrest in stampede in Itaewon, Yongsan District after being crushed by a large crowd pushing forward on a narrow street during #Halloween in #Seoul. Total of 81 people have been reported to have difficulty breathing. #SouthKorea pic.twitter.com/Nmhnrh0CMv