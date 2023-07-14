Правоохоронці провели обшуки в домівці прихильника Росії

Кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Івано-Франківської області, який був адміністратором проросійської групи в забороненій соцмережі «Вконтакте». Чоловік поширював фейки про події на фронті та вихваляв військово-політичне керівництво Росії. У прес-службі СБУ у п'ятницю, 14 липня, розповіли, що затриманий раніше неодноразово був ув'язнений за крадіжки й збут наркотиків.

«Для маскування злочинних дій чоловік створив декілька анонімних акаунтів. Матеріали ворожої пропаганди брав з інформресурсів центральних рупорів Кремля. Також задокументовано, що адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди. Натомість він мав можливість видаляти повідомлення користувачів, які заперечували проросійські наративи», – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ знайшла докази підтримки окупантів (Фото СБУ)

Правоохоронці провели обшуки вдома у затриманого й знайшли сім-карти, які він використовував анонімних акаунтів, мобільний телефон та комп'ютер із доказами підтримки окупантів. Чоловікові повідомили про підозру у виправдовуванні та заперечення збройної агресії Росії. Зловмисника взяли під варту. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що на Рівненщині суд ув'язнив на 10 років 67-річного російського шпигуна, який планував підірвати два ключові об'єкти транспортної інфраструктури області. Свою провину чоловік не визнав.