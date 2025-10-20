Юрій Рильчук став жертвою нападника, коли фотографував вечірній Івано-Франківськ

14 жовтня в Івано-Франківську невідомий хлопець напав та побив фотокореспондента агенції «Укрінформ» Юрія Рильчука, коли він робив фото на телефон.

Як розповів Юрій Рильчук «Прикарпатській інформаційній корпорації», інцидент стався, коли він фотографував вечірній Івано-Франківськ, а саме вулицю Любомира Гузара, і в його кадр потрапив самокат, на якому їхали хлопець із дівчиною.

Спершу вони проїхали повз, але потім повернулися і хлопець без жодних попереджень накинувся на фотокореспондента та почав бити руками та ногами, зокрема, по обличчю та голові.

«Я навіть не встиг зрозуміти, що відбувається. Голова розсічена, вся в крові. Завалити мене йому не вдалось, після мого одного удару він впав на асфальт, і я приняв рішення бігти до АТБ, що на Галицькій. Там викликав поліцію й “швидку”», – розповів Юрій Рильчук.

У лікарні чоловіку зробили рентген голови й наклали шви. Як пояснює він сам, лише 17 жовтня вдалося пройти судово-медичну експертизу.

За цим фактом поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 ККУ). Винуватцю загрожує штраф до 850 гривень, громадські роботи або виправні роботи на строк до одного року.

Сам журналіст закликає до об’єктивного розслідування справи. «Мені болить не лише голова, а болить те, що у “безпечному місті”, як любить казати мер, тебе можуть отак просто побити і травмувати. Франківськ має бачити, хто це зробив», – додав Юрій Рильчук.