Під час обшуку житла лікаря правоохоронці вилучили готівку

В Івано-Франківську затримали лікаря МСЕКу, який вимагав та отримав гроші за продовження групи інвалідності. Медик переконав чоловіка з другою групою інвалідності в тому, що продовжити статус можна лише за кошти. За свої послуги лікар попросив 1000 доларів США.

Правоохоронці встановили, що лікар, який входить в медико-соціальну експертну комісію, за гроші продовжив групу інвалідності прикарпатцю призовного віку. Медик переконав чоловіка, що тому необхідно заплатити 1000 доларів, і тоді він отримає необхідні документи на три роки, повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області в середу, 13 вересня.

«Лікар пообіцяв вплинути на голову та членів комісії бюро медико-соціальної експертизи, які уповноважені приймати таке рішення. Чоловіку оформили необхідну медичну документацію про проходження лікування та продовження вказаної групи», – заявили в прокуратурі Івано-Франківської області в середу, 13 вересня.

Правоохоронці провели обшуки в помешканні медика. Під час слідчих дій вилучили в підозрюваного гроші в сумі 1000 доларів США, які передав ошуканий прикарпатець, та готівку на загальну суму 80 000 доларів США. Поліцейські будуть встановлювати і перевіряти походження цих коштів.

Прокурори обласної прокуратури Прикарпаття повідомили лікарю МСЕК про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом службової особи). Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує штраф у розмірі 93 500 гривень або позбавлення волі на строк до п’яти років.